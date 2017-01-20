Овечкин продлил результативную серию до шести матчей
Капитан «Вашингтона»
Александр Овечкин набрал очки за результативность в шестом матче подряд.
В игре с «Сент-Луисом» (7:3) 31-летний российский нападающий дважды ассистировал партнерам. Такой же результат у него был в предыдущем матче с «Питтсбургом» (7:8 OT).
Таким образом, в шести последних матчах на счету Овечкина 11
(3+8) очков.
Всего же форвард «столичных» набрал 41 (21+20) очко в 45 матчах регулярного чемпионата и занимает 15-е место в списке лучших бомбардиров сезона.
Отметим, что после победы в Сент-Луисе» «Вашингтон» стал единоличном лидером НХЛ, опередив «Коламбус» на два очка.
Следующий матч «Вашингтон» проведет в субботу в гостях с «Далласом».
Матч
Сент-Луис - Вашингтон - 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)
Голы:
Бураковски (Уинник, Эллер), 5:37 (0:1). Бигл (Уинник, Уилсон), 7:41 (0:2). Шварц (Стеен, Штястны), 20:19 (1:2). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 23:47 (1:3). Коннолли (Бураковски), 27:33 (1:4). Юханссон 27:44 (1:5). Уильямс (Кузнецов, Орлов), 33:30 (1:6 - бол.). Кузнецов (Овечкин, Оши), 46:20 (1:7). Стеен (Гуннарссон, Шварц), 50:00 (2:7). Стеен (Шварц, Парайко), 56:25 (3:7).
Место и дата
20 января 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция