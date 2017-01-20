Овечкин продлил результативную серию до шести матчей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал очки за результативность в шестом матче подряд.

В игре с «Сент-Луисом» (7:3) 31-летний российский нападающий дважды ассистировал партнерам. Такой же результат у него был в предыдущем матче с «Питтсбургом» (7:8 OT).

Таким образом, в шести последних матчах на счету Овечкина 11 (3+8) очков.



Всего же форвард «столичных» набрал 41 (21+20) очко в 45 матчах регулярного чемпионата и занимает 15-е место в списке лучших бомбардиров сезона.

Отметим, что после победы в Сент-Луисе» «Вашингтон» стал единоличном лидером НХЛ, опередив «Коламбус» на два очка.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в субботу в гостях с «Далласом».