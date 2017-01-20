Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Свитолина5:7, 6:4, 3:6Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Теннис  Янкович4:6, 7:5, 7:9Кузнецова
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Трансфер Деулофеу в «Милан» находится под вопросом

Источник:  Sky SportsКомментарии

«Милан» и «Эвертон» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Херарда Деулофеу.

Как сообщает Sky Sports, итальянский клуб готов взять игрока в аренду до конца текущего сезона, но такой вариант не устраивает руководство «ирисок», поскольку они хотят продать футболиста.

Напомним, после прихода в «Эвертон» Рональда Кумана, испанец перестал проходить в основу английской команды.

На данный момент 22-летний полузащитник провел во всех турнирах 12 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает Деулофеу в 9 млн евро, а его контракт с «Эвертоном» рассчитан до 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрченко останется в «Анжи» до конца сезонаВратарь «Анжи» Давид Юрченко принял решение остаться в махачкалинском клубе.«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Пьер-Эмерик Обамеянг: За «Баварию» я не буду выступать никогда в жизниФорвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, который неоднократно заявлял о желании выступать в мадридском «Реале», рассказал о своих планах на будущее.«Зенит» поднялся в рейтинге самых доходных клубов. Что мы узнали из исследования«Зенит» поднялся в рейтинге самых доходных клубов. Что мы узнали из исследованияИзвестная аудиторская компания Deloitte опубликовала очередной список самых доходных клубов мира.Манчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииМанчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииСегодня СМИ сообщили о скорой продаже нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Андрей Червиченко: Молло быстро и качественно впишется в «Зенит»Андрей Червиченко: Молло быстро и качественно впишется в «Зенит»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ряд трансферов немосковских клубов РФПЛ.«Ювентус» и миланский «Интер» поборются за ВерраттиПолузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.«Манчестер Юнайтед» предложил за Гризманна 86 млн фунтовФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.Тьерри Анри: Возможно, Алексис Санчес присоединится к своему другу Видалю в «Баварии»Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился информацией о возможном переходе в «Баварию» форварда «канониров» Алексиса Санчеса.Марко Трабукки: Очень известный тренер позвонил Каррере и спросил о ФернандесеФутбольный агент Марко Трабукки рассказал о том, что гглавному тренеру «Спартака» поступил необычный звонок от очень известного тренера.Директор «Эльфсборга»: Мы ведем переговоры с «Краснодаром» по поводу КлаессонаПолузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон вскоре перейдет в «Краснодар», об этом заявил спортивный директор шведского клуба Стефан Андреассон в интервью FotbollDirekt.Сменщик Дзанетти и кенийский инженер. Кого хотят «Зенит» и ЦСКАСменщик Дзанетти и кенийский инженер. Кого хотят «Зенит» и ЦСКАРоссийские клубы продолжают искать усиление. «Советский cпорт» исследовал тех, на кого положили глаз «Зенит» и ЦСКА.«Зенит» присматривается к защитнику «Шальке» НастасичуФутбольный клуб «Зенит» рассматривает кандидатуру защитника «Шальке» и сборной Сербии Матиа Настасича, сообщает федеральное агентство новостей.«Анжи» просматривает защитника ТкачукаС «Анжи» на сборе в Турции находится украинский защитник Евгений Ткачук, сообщает Sportbox.Защитник «Анжи» Ямбере может продолжить карьеру в БельгииБельгие клубы «Брюгге» и «Гент» проявляют интерес к защитнику «Анжи» Седрику Ямбере, сообщает Girondinfos.Защитник Грицаенко, которым интересуется «Спартак», летит на сбор с «Лучом-Энергией»Центральный защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко, интерес к которому проявляют «Спартак» и «Амкар», отправится на первый сбор в Турцию со своей нынешней командой.Глава пресс-службы «Анжи»: В случае с Боли вышла техническая накладкаРуководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов пояснил, почему не состоялся переход нападающего махачкалинцев Янника Боли в команду «Аль-Айн» из ОАЭ.Арсен Венгер: Нам не нужен Пайе, это не то, что ищет «Арсенал»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер объяснил, почему его клуб не будет покупать полузащитника «Вест Хэма» Димитрия Пайе.Широков все-таки закончил. Свежие трансферные новости и слухиШироков все-таки закончил. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Манчестер Юнайтед» готов выложить за полузащитника «Монако» 70 млн фунтовПолузащитник «Монако» Бернардо Силва может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает Goal.
Главные новости
Футбол
Россиянки побеждают в Австралии, «Барселона» снимает проклятие, а биатлонисты снова пишут письма. Новости утра
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Теннис
Макарова и Веснина вышли в третий круг парного турнира на Australian Open
Футбол
Юрченко останется в «Анжи» до конца сезона
Теннис
Светлана Кузнецова: Разговоры Янкович с тренером немного отвлекали от игры
Хоккей
Ушел из жизни арбитр Рафаэль Кадыров
Футбол
Президент «Реала» принял решение продать Роналду
Теннис
Кузнецова обыграла Янкович в третьем круге Australian Open и вышла на Павлюченкову
Футбол
Тьерри Анри: Возможно, Алексис Санчес присоединится к своему другу Видалю в «Баварии»
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка
все новости
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Жерар Деулофеу
Жерар Деулофеувсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы