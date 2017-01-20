Трансфер Деулофеу в «Милан» находится под вопросом

«Милан» и «Эвертон» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Херарда Деулофеу.

Как сообщает Sky Sports, итальянский клуб готов взять игрока в аренду до конца текущего сезона, но такой вариант не устраивает руководство «ирисок», поскольку они хотят продать футболиста.

Напомним, после прихода в «Эвертон» Рональда Кумана, испанец перестал проходить в основу английской команды.

На данный момент 22-летний полузащитник провел во всех турнирах 12 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает Деулофеу в 9 млн евро, а его контракт с «Эвертоном» рассчитан до 2018 года.