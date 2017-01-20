КХЛ: Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рафаэля Кадырова

На официальном сайте КХЛ появилось сообщение, посвященное известному российскому арбитру Рафаэлю Кадырову, который ушел из жизни 20 января.

«Континентальная хоккейная лига выражает искренние соболезнования родным и близким Рафаэля Кадырова», – говорится в сообщении.

Напомним, Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года арбитр стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного рефери.

Отметим, что за всю профессиональную карьеру он успел обслужить игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.