Пьер-Эмерик Обамеянг: За «Баварию» я не буду выступать никогда в жизни

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, который неоднократно заявлял о желании выступать в мадридском «Реале», рассказал о своих планах на будущее.

«Никто не в силах предсказать будущее. Сейчас я выступаю за «Боруссиию» и очень счастлив в этом клубе. Но я не могу обещать вам, что буду здесь еще два, пять или десять лет. Допускаю, что летом появится клуб, который договорится с «Боруссией» и я уйду. Но сейчас я об этом не думаю, поскольку сконцентрирован на работе. Но могу сказать точно, что за «Баварию» я не буду выступать никогда в жизни», – приводит слова Обамеянга Bild.

Ранее игрок подтвердил информацию об интересе со стороны «Манчестер Сити», который пытался приобрести его летом 2016 года.