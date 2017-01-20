Светлана Кузнецова: Разговоры Янкович с тренером немного отвлекали от игры

Десятая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала победу над Еленой Янкович из Сербии (6:4, 5:7, 9:7) в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

– Потрясающий матч, – приводит слова Кузнецовой официальный сайт Australian Open. – Я выиграла сет, вела 4:1, после чего случился двойной брейк. А потом я обнаружила, что в третьем сете счет 0:3 и 15:40 на моей подаче.

Это было немного необычно, но это теннисный матч, в котором может произойти все что угодно. В третьем сете Елена полностью контролировала игру, но ничего не решено, пока не состоялось рукопожатие.

Я старалась бороться и остаться в игре. Я не играла, как умею, но отчаянно билась и в конце концов победила. Так что я очень довольна.

– Как вы относитесь к тому, что тренеры постоянно подсказывали Янкович с трибуны?

– Вы тоже это видели? Но это вы сказали, а не я (смеется). Теннис – это игра один на один. Ты борешься с соперником. Конечно, это немного расстраивает. Она разговаривала со своим тренером и спарринг-партнером, а они сидели на разных сторонах корта. Я не говорю о том, что ей делали подсказки по игре. Я даже не представляю, о чем они разговаривали.

Это продолжалось все время, и эти разговоры немного отвлекали от игры. Но я старалась не обращать внимания на них и просто играть в теннис.

Напомним, в четвертом круге Australian Open Кузнецова сыграет с другой представительницей России – Анастасией Павлюченковой.