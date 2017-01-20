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Юрченко останется в «Анжи» до конца сезона

Источник:  ТАССКомментарии

Вратарь «Анжи» Давид Юрченко принял решение остаться в махачкалинском клубе.

Ранее в СМИ появилась новость, что голкипер перейдет в «Урал».

«Юрченко остается в команде. Таково на данный момент желание главного тренера и футболиста. «Анжи» рассчитывает на Давида, на его мастерство и лидерские качества», - сказали ТАСС в пресс-службе «Анжи». 

30-летний вратарь в прошлом сезоне отыграл 12 матчей в составе махачкалинского клуба и ни одного в текущем сезоне.

По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро. 

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