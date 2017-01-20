В «Лужниках» установили 350 прожекторов

На Большой спортивной арене «Лужники» завершен монтаж почти 350 прожекторов, которые будут освещать стадион во время матчей. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Кроме осветительных приборов, система спортивного света включает электронные пускорегулирующие аппараты, которые применяются для минимизации пульсации света.

«Эффект пульсации не виден человеческому глазу, но заметен при съемке камерами высокого разрешения. Установка таких аппаратов позволит избежать «моргающей» картинки и обеспечит высокое качество телевизионных трансляций», – приводит слова Бочкарева официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Для создания высококачественной системы спортивного света применяется сложная система энергоснабжения. Она состоит из источников бесперебойного питания, дизель-генераторных установок и независимых трансформаторных подстанций. Уже ведется монтаж этих устройств.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, Международная федерация футбола предъявляет строгие требования к спортивному освещению стадионов, принимающих матчи чемпионата мира-2018.

Минимальная освещенность должна быть не ниже 2000 люкс. На стадионе нужно предусмотреть несколько режимов работы спортивного света – например, «соревнование профессионалов международного уровня», «тренировка профессионалов», дежурный режим» и другие», – добавил Бочкарев.