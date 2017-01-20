Макарова и Веснина вышли в третий круг парного турнира на Australian Open
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина преодолели рубеж второго круга парного турнира на Открытом чемпионате Австралии.
Сегодня спортсменки из РФ нанесли поражение американке Лизель Хубер и испанке Марии-Хосе Мартинес-Санчес. Встреча, прошедшая в Мельбурне, завершилась со счетом 6:3, 6:1.
Россиянки совершили две двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 5. На счету Хубер и Мартинес-Санчес – один эйс и 5 двойных ошибок.
В следующем круге соперницами россиянок станут победительницы в противостоянии Голубич/Плишкова (Швейцария/Чехия) – Бертенс/Ларссон (Голландия/Швеция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
2-й круг
Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) – Лизель Хубер (США)/Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания) – 6:3, 6:1