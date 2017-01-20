Маррей вышел в четвертый круг Australian Open
Первая ракетка мира Энди Маррей вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
В третьем круге британец одержал победу над американцем Сэмом Куэрри со счетом 6:4, 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте почти два часа.
За выход в четвертьфинал Маррей сыграет с немцем Мишей Зверевым.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Куэрри С. (США) - 6:4, 6:2, 6:4
Место и дата
20 января 06:00, , Онлайн-трансляция
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