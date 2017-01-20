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Маррей вышел в четвертый круг Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первая ракетка мира Энди Маррей вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В третьем круге британец одержал победу над американцем Сэмом Куэрри со счетом 6:4, 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте почти два часа.

За выход в четвертьфинал Маррей сыграет с немцем Мишей Зверевым.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open 
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов 
Открытые корты, хард 
Мужчины 
Одиночный разряд 
Третий круг

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Куэрри С. (США) - 6:4, 6:2, 6:4

Место и дата

20 января 06:00, , Онлайн-трансляция


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