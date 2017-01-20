Маррей вышел в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка мира Энди Маррей вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В третьем круге британец одержал победу над американцем Сэмом Куэрри со счетом 6:4, 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте почти два часа.

За выход в четвертьфинал Маррей сыграет с немцем Мишей Зверевым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема»

Australian Open

Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг