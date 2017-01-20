Вавринка обыграл Троицки в третьем круге Australian Open
Швейцарец Станислас Вавринка одержал победу над сербом Виктором Троицки в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.
Вавринка, посеянный на турнире под четвертым номером, выиграл со счетом 3:6, 6:2, 6:2, 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте чуть больше 2,5 часов.
Соперником швейцарца по четвертому кругу будет итальянец Андреас Сеппи.Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Троицки В. (Сербия) - 3:6, 6:2, 6:2, 7:6
Место и дата
20 января 06:00, , Онлайн-трансляция
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