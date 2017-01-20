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ФХР выразила соболезнования в связи с кончиной Рафаэля Кадырова

Источник:  ФХРКомментарии

На официальном сайте ФХР (Федерация хоккея России) появилось сообщение по поводу смерти известного российского арбитра Рафаэля Кадырова, который ушел из жизни сегодня утром

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родных и близким Рафаэля Кадырова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним», – говорится в сообщении.

Напомним, Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года арбитр стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного рефери. 

Отметим, что за всю профессиональную карьеру он успел обслужить игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.

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