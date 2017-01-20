Винус Уильямс пробилась в четвертый круг Australian Open
Источник: Reuters
Американка Винус Уильямс вышла в следующий раунд Открытого чемпионата Австралии.
В третьем круге теннисистка, посеянная под 13-м номером, одержала победу над китаянкой Дуан Йин-Йин со счетом 6:1, 6:0.
Матч продолжался 58 минут. У американки 3 эйса и 2 двойные ошибки, у китаянки – 1 эйс и 3 двойные.
За выход в четвертьфинал Уильямс поспорит с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) – Мона Бартель (Германия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Дуан Й. (Китай) - Уильямс В. (США) - 1:6, 0:6
Место и дата
20 января 10:00, , Онлайн-трансляция
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