Эжени Бушар: Я не могла ожидать от себя многого в Австралии

Эжени Бушар Источник: Reuters

47-я ракетка мира Эжени Бушар подвела итоги своему выступлению в Австралии после поражения от Коко Вандевеге (4:6, 6:3, 5:7) в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

«Это паршиво. Я очень расстроена, потому что у меня было много шансов, особенно в третьем сете.

В целом, в Австралии я выступила нормально, хотя в глубине души всегда рассчитываешь на большее.

Но я не могла ожидать от себя слишком многого после всего месяца тренировок. Для меня все, по сути, начинается заново. И нельзя рассчитывать на многое в самом начале. Так что эту поездку не назовешь ужасной», – приводит слова Бушар официальный сайт Australian Open.

Напомним, до первого в году турнира «Большого шлема» Бушар проиграла в первом круге турнира в Брисбене и дошла до полуфинала турнира в Сиднее.