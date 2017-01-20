Эжени Бушар: Я не могла ожидать от себя многого в Австралии
47-я ракетка мира
Эжени Бушар подвела итоги своему выступлению в Австралии после поражения от
Коко Вандевеге (4:6, 6:3, 5:7) в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open.
«Это паршиво. Я очень расстроена, потому что у меня было много шансов, особенно в третьем сете.
В целом, в Австралии я выступила нормально, хотя в глубине души всегда рассчитываешь на большее.
Но я не могла ожидать от себя слишком многого после всего месяца тренировок. Для меня все, по сути, начинается заново. И нельзя рассчитывать на многое в самом начале. Так что эту поездку не назовешь ужасной», – приводит слова Бушар официальный сайт Australian Open.
Напомним, до первого в году турнира «Большого шлема» Бушар проиграла в первом круге турнира в Брисбене и дошла до полуфинала турнира в Сиднее.
Матч
Бушар Э. (Канада) - Вандевеге К. (США) - 4:6, 6:3, 5:7
Место и дата
20 января 03:00, , Онлайн-трансляция