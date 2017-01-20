Владислав Радимов: Игроки «Зенита-2» работают на «ура». Иногда приходится их сдерживать

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги первого контрольного матча на сборе в Испании против «Кадиса Б» (1:2) и рассказал о работе команды.

- Очень хороший соперник для первой игры. Ребята проделали ту работу, которую мы планировали, поэтому все сыграли по одному тайму. Мы тренируемся уже пять дней в режиме двухразовых тренировок. На фоне солидных нагрузок команда выглядит очень хорошо. Но придавать матчу большое значение не собираюсь. Мне понравились действия наших футболистов, мы доминировали. Другое дело, что совершили ошибки, позволив соперник несколько раз дойти до наших ворот. Думаю, нам повезло со спарринг-партнером.

- Как команда реагирует на те нагрузки, которые ей предлагает тренерский штаб?

- Мы уже не в первый раз собираемся на предсезонной подготовке, и прекрасно знаем, как игроки будут реагировать. Очень рад, что собралась хорошая команда, дружная, и все ребята работают на «ура». Я могу их только за это похвалить. Даже иногда приходится их сдерживать.

- В интервью клубному сайту Юрий Бавин отметил, что нагрузки переносятся довольно легко. Планируете их увеличить?

- Думаю, Бавин просто привык к нашим нагрузкам. Потому что идет такая же нагрузка, как и в прошлом году. Если посмотреть наши записи прошлогодние - это та же работа. Будем работать в том же режиме. Наша задача, чтобы игроки прибавляли в мощи, прогрессировали и могли выдержать 90 минут матча. Конечно, что-то мы видоизменяем, чтобы тренировки не повторялись и футболистам было интереснее, - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые проиграли второй команде «Кадиса» со счетом 1:2. Голом в составе «Зенита-2» отметился Дмитрий Кириллов.

Первый сбор подопечных Владислава Радимова завершится 27 января. До конца сбора футболисты сыграют еще три контрольные встречи. Соперники пока неизвестны.

После 24 туров ФНЛ «Зенит-2» занимает в турнирной таблице 11-е место, имея в активе 32 очка. В феврале команда выступит на Кубке ФНЛ, и ее соперниками по групповому этапу будут «Урал», «Енисей» и «Спартак-Нальчик».

Зенит-2