Рене Фазель: Если Белоруссия и Латвия не получат ЧМ-2021, у них будет хороший шанс на ЧМ-2022

Президент ИИХФ Рене Фазель оценил шансы совместной заявки Белоруссии и Латвии на проведение чемпионата мира 2021 года.

«Идея подать совместную заявку очень удачная, особенно для объединения людей при помощи спорта. Это удачная идея, потому что мы видели по ходу последнего чемпионата мира в России, сколько людей поддерживают команду Белоруссии. Так что для Латвии это очень правильный ход – объединиться с белорусами.

Я уверен, что если совместная заявка не выиграет, то они подадут заявку на право провести чемпионат мира в 2022 году. У них будет хороший шанс принять чемпионат мира годом позже», – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля.

Напомним, на чемпионат мира 2021 года также претендует Финляндия. Латвия принимала турнир в 2006 году, а Белоруссия – в 2014 году.

Добавим, что в 2017 году чемпионат мира пройдет в Кельне (Германия) и Париже (Франция), 2018-м – в Копенгагене и Хернинге (Дания), 2019-м – Братиславе и Кошице (Словакия), в 2020-м – в Цюрихе и Лозанне (Швейцария).