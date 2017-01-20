РФС обязал «Томь» рассчитаться с игроками и запретил регистрировать новых футболистов

В Доме футбола состоялись заседания Палаты по разрешению споров РФС, сообщает официальный сайт организации.

РФС обязал «Томь» выплатить задолженности футболистам, ранее обратившимся в Палату по разрешению споров. Заявления девяти игроков томского клуба были удовлетворены. Речь идет о футболистах - Сергее Кузнецове, Максиме Тишкине, Артеме Ярмолицком, Аслане Дудиеве, Александре Жирове, Сергее Самодине, Виталии Дьякове, Антоне Коченкове и Петре Тене.

Пока все долги перед игроками не будут погашены, «Томь» не имеет права регистрировать новых футболистов. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Томи» в случае исполнения обязательств перед игроками.

Напомним, что после 17 туров «Томь» занимает последнее место в чемпионате России, в активе команды девять очков.