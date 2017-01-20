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Иван Ракитич: Конечно, я волнуюсь, мне всегда хочется играть

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о своих планах на будущее, а также прокомментировал свое положение в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Хорватии не ладит с наставником команды Луисом Энрике и готов покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

«Хочу продлить контракт, и очень надеюсь, что мне представится возможность выступать за «Барселону» еще много лет. Конечно, я волнуюсь, потому что мне всегда хочется играть, но я уверен в нашем тренере. Мне просто нужно работать на тренировках», – сказал Ракитич, слова которого приводит Goal.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник сине-гранатовых провел во всех турнирах 19 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2019 года.

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