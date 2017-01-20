Александр Самедов: Меня убивает: «А как ты пойдешь в «Спартак», там же Промес справа!»

Полузащитник Александр Самедов, вернувшийся в московский «Спартак» из «Локомотива», порассуждал на тему возможной конкуренции с лидером красно-белых Квинси Промесом.

– Справа в «Спартаке» играет Квинси Промес. Не смущает?

– А кто сказал, что я прихожу в «Спартак» на место Промеса или вообще на фланг?

– То есть с Промесом конкурировать не будете?

– Он бегает слева, в середине, справа – везде. Меня убивает это: «А как ты пойдешь в «Спартак», там же Промес справа!» Ребят, вы что, издеваетесь? Промес играет по всему фронту атаки. Я сам до конца не знаю, как меня хотят использовать. Справа, слева, может, вообще правым защитником, – сказал воспитанник «Спартака».

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