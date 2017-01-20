Анастасия Павлюченкова: Не буду обманывать, в конце я очень сильно устала

Анастасия Павлюченкова Источник: Reuters

27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Элиной Свитолиной из Украины (7:5, 4:6, 6:3) в третьем круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

25-летняя российская теннисистка впервые в своей карьере вышла в четвертый круг турнира в Мельбурне.

«Я очень довольна тем, как играю здесь для начала сезона. Australian Open – один из моих любимых турниров «Большого шлема».

Не буду обманывать, в конце я сильно устала, поэтому смогла выиграть только с пятого матч-пойнта. Но это происходит со всеми, так что я рада, что смогла все преодолеть. Она очень сложный соперник, борется при любом счете. И я тоже заставляла себя это делать.

Выходы к сетке? Это обычное дело для меня. Когда мяч приземляется близко к сетке, я выхожу, это естественно. Но конечно, мы стараемся улучшить этот компонент», – сказала Павлюченкова во время интервью на корте.

Напомним, следующей соперницей Павлюченковой станет десятая ракетка мира Светлана Кузнецова, которую она обыграла на прошлой неделе на турнире в Сиднее.