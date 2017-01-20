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Скрипченко пожаловался на неуправляемость игроков «Урала» в матче с «Тереком»

Источник:  Life.ruКомментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко, ранее возглавлявший «Урал», пожаловался в Палату по разрешению споров на свой бывший клуб.  

По мнению 41-летнего специалиста, матч РФПЛ «Урал» - «Терек» (1:4), состоявшийся 30 октября, носил договорной характер. По ходу матча при счете 1:1 коэффициент на победу гостей в ряде контор составлял 1.40 при предматчевом 2.20.

Сразу по окончании поединка с «Тереком» Скрипченко запросил президента екатеринбургского клуба Григория Иванова о встрече для обсуждения ситуации. Однако после беседы ему было предложено написать заявление об уходе по собственному желанию в обмен на гарантии отсутствия финансовых претензий и выплату всей задолженности по зарплате. В обращении в Палату по разрешению споров Скрипченко упомянул обстоятельства «странного» матча против «Терека», пожаловавшись на «неуправляемость» игроков в ходе матча и необъяснимость их ошибок. Как утверждает тренер, он был шокирован случившимся.

Скрипченко попросил Палату по разрешению споров взыскать со своего бывшего клуба 900 тысяч рублей в счёт погашения задолженности по зарплате и процентов за просрочку выплаты. 

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