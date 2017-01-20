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Александр Самедов: Если честно, уже толком не помню дорогу в Тарасовку

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Полузащитник Александр Самедов, вернувшийся в московский «Спартак» из «Локомотива», объяснил, почему вновь стал игроком красно-белых, а также поведал, что уже не помнит дорогу на тренировочную базу родной команды.

– Вы больше хотите вернуться в «Спартак» или поработать с Каррерой?
– И то, и другое. Недавно представил: 12 лет назад ушел из «Спартака», как теперь возвращаться в Тарасовку? Еще на Евро даже не допускал мысли, что могу оказаться в «Спартаке», думал, что в «Локомотиве» буду до конца. Если честно, уже толком не помню дорогу в Тарасовку. Я же там иногда жил в 2004-м. Домой было далеко ехать, а машины тогда не было, – сказал Самедов в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Александр Самедов: Меня убивает: «А как ты пойдешь в «Спартак», там же Промес справа!»

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