Кырстя пробилась в четвертый круг Australian Open

78-я ракетка мира Сорана Кырстя одержала победу над Элисон Риск из США (6:2, 7:6 (7:2)) и вышла в четвертый круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

Ранее румынская теннисистка дважды доходила до третьего круга в Мельбурне, но оба раза проигрывала. Отметим, что в прошлом сезоне Кырстя не выступала на Australian Open, а на трех других турнирах серии «Большого шлема» выбывала из борьбы в первом раунде.

Соперницей 26-летней Кырсти по 1/8 финала станет победитель матча Анастасия Севастова (Латвия, 32) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 7).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг