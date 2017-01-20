Кырстя пробилась в четвертый круг Australian Open
78-я ракетка мира
Сорана Кырстя одержала победу над Элисон Риск из США (6:2, 7:6 (7:2)) и вышла в
четвертый круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open.
Ранее румынская теннисистка дважды доходила до третьего круга в Мельбурне, но оба раза проигрывала. Отметим, что в прошлом сезоне Кырстя не выступала на Australian Open, а на трех других турнирах серии «Большого шлема» выбывала из борьбы в первом раунде.
Соперницей 26-летней Кырсти по 1/8 финала станет победитель матча Анастасия Севастова (Латвия, 32) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 7).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Кырстя С. (Румыния) - Риск Э. (США) - 6:2, 7:6
Место и дата
20 января 09:45, , Онлайн-трансляция