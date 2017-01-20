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Нурмагомедов и Фергюсон провели дуэль взглядов (видео)

Источник:  UFC.comКомментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и представитель США Тони Фергюсон провели первую дуэль взглядов перед поединоком на турнире UFC 209, который состоится 4 марта 2017 года.


32-летний американец за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

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