Нурмагомедов и Фергюсон провели дуэль взглядов (видео)
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и представитель США Тони Фергюсон провели первую дуэль взглядов перед поединоком на турнире UFC 209, который состоится 4 марта 2017 года.
32-летний американец за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.
Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.
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