Газоль сломал руку на разминке «Сан-Антонио»
Испанский центровой «Сан-Антонио» По Газоль получил перелом пястной кости левой руки, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на ESPN.
Баскетболист травмировался во время разминки перед матем регулярного чемпионата НБА с «Денвером» (118:104). Вместо Газоля на площадку в игре вышел Дэвид Ли.
О сроках восстановления испанца не сообщается. В текущем сезоне Газоль провел за клуб 39 игр, в которых в среднем набирал по 11,7 очка за игру и делал 8 подборов.
Матч
Сан-Антонио - Денвер - 118:104
Место и дата
20 января 04:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
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