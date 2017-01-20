Газоль сломал руку на разминке «Сан-Антонио»

Испанский центровой «Сан-Антонио» По Газоль получил перелом пястной кости левой руки, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на ESPN.

Баскетболист травмировался во время разминки перед матем регулярного чемпионата НБА с «Денвером» (118:104). Вместо Газоля на площадку в игре вышел Дэвид Ли.

О сроках восстановления испанца не сообщается. В текущем сезоне Газоль провел за клуб 39 игр, в которых в среднем набирал по 11,7 очка за игру и делал 8 подборов.