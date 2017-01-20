Адетокумбо, Батлер, Дерозан, Ирвинг и Джеймс – в стартовой пятерке Матча всех звезд НБА

Как сообщает официальный сайт НБА, определились стартовые пятерки команд Западной и Восточной конференций на Матч всех звезд.

В стартовой пятерке команды Востока оказались Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс (оба – «Кливленд»), Демар Дерозан («Торонто»), Джимми Батлер («Чикаго»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»). За команду Запада игру начнут Стефен Карри, Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Кавай Ленард («Сан-Антонио») и Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»).

Отметим, что стартовые пятерки команд определялись с помощью голосования болельщиков в социальных сетях и на сайте лиги с 25 декабря по 16 января, а также голосования игроков и журналистов. Джеймс и Дюрэнт набрали больше всего голосов среди всех трех групп респондентов.

Напомним, игра состоится 19 февраля на домашней арене команды «Нью-Орлеан Пеликанс».

Добавим, что в стартовую пятерку команды Западной конференции не попал лидер сезона по результативности защитник «Оклахомы-Сити» Рассел Уэстбрук, который в нынешнем сезоне записал в свой актив 21 трипл-дабл за 44 игры. Запасных игроков будут выбирать главные тренеры команд.