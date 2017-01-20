Дмитрий Селюк: «Зенит» мог дать «Крыльям» кэш и расписать трансфер Молло как угодно

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в «Зенит» за 500 тысяч евро.

«Для меня странно, что именно «Зенит», скажем так, не впрямую покупает футболиста. Я понимаю, что «Зенит» тоже хочет таким образом уменьшить траты, чтобы соответствовать финансовому fair play, но здесь есть такой момент, как репутационные риски. И я думаю, что овчинка выделки не стоит.

Сейчас идет этот скандал, а в следующий раз к тому же «Зениту» или «Крыльям Советов» не будет со стороны европейских клубов ни веры, ничего. Они теряют репутацию на европейском рынке, вот и все. Может быть, в деньгах они сейчас и выиграли, но в репутационном плане и в перспективе проиграли.

Всегда можно найти всякие лазейки: каким образом, как и что сделать. Понятно, что, допустим, «Зенит» не обманет «Крылья Советов», они могли вообще дать кэш и расписать как угодно, вот и все», – сказал Селюк в интервью «Евро-футбол.Ру».

Напомним, «Сент-Этьен», за который Молло играл до перехода в «Крылья Советов», должен получить 50% от трансфера.