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Зоран Тошич: Борьба за первое место развернется между тремя клубами – «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА

Источник:  BobSoccerКомментарии

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказал свое мнение по поводу того, какие команды будут бороться за победу в чемпионате России.

- Пока идем на третьем месте, но для нас абсолютно ничего не потеряно. Впереди почти половина чемпионата, за это время расстановка сил в турнирной таблице может серьзно измениться. Мы уже не раз показывали, как можно по ходу сезона ликвидировать отставание от других команд. Верю, что и на сей раз ЦСКА развернет ситуацию в свою пользу. Это вполне реально – главное, чтобы все футболисты были здоровы. Тогда будет легче решить нашу задачу.

Борьба за первое место развернется между тремя клубами – «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА. Спартаковцы лидируют, у них есть преимущество в очках, это значит, что на данный момент у этой команды наиболее комфортная турнирная ситуация. И все же, повторю, ничего еще не ясно, самое интересное впереди. «Зенит» и мы пока в роли догоняющих, но у наших команд очень большой опыт борьбы за золото, - цитирует Тошича Bobsoccer. 

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпиоата России, «Зенит» идет вторым, отставая на пять очков. ЦСКА замыкает тройку с 32 баллами. 

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