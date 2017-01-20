ЦСКА вернет своего воспитанника из «Тосно» по окончании текущего сезона

Полузащитник московского ЦСКА Александр Макаров, выступающий на правах аренды в ФНЛ за «Тосно», вернется по окончании сезона в столичный клуб. Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что на 20-летнего игрока есть устойчивый спрос и футболиста готов был выкупить «Тосно». Однако ЦСКА наотрез отказался продавать своего воспитанника и намерен вернуть его себе по окончании чемпионата, когда истечет срок арендного соглашения.

Напомним, Макаров перешел в «Тосно» летом 2016 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей. Ранее футболист играл за калининградскую «Балтику» на правах аренды и за молодежную команду ЦСКА.

Добавим, что полузащитник является чемпионом Европы для футболистов не старше 17 лет в составе сборной России.

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