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Андрей Чесноков: Без Джоковича шансы Маррея на Australian Open резко возрастают

Источник:  RT на русскомКомментарии

Знаменитый в недавнем прошлом российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу Дениса Истомина из Узбекистана над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.

– Джокович был подготовлен физически очень хорошо. Я и представить не мог, что Денис выдержит предложенный им марафон. Но он очень здорово подавал, хорошо держался на корте. Комментаторы говорили, что было много ошибок в первом сете, но ведь партия длилась не 30 минут, а больше часа. Я не представляю, как Истомин теперь восстановится к следующему матчу (с Пабло Карреньо-Бустой), он всего себя отдал.

Хочу заметить, что в третьем сете он наверняка понял, что устал, и заранее настроился на следующий. Тогда Денис позволил себе отдохнуть, и этот шаг себя оправдал. В целом Истомин провёл блестящий матч, а тай-брейк в первой партии был просто замечателен. И последний гейм тоже – Денис ни на секунду не дрогнул. 

– Джокович теперь покидает турнир, кто остается главным фаворитом?
– Вряд ли кто-то бросит вызов Энди Маррею. Мне даже хочется его триумфа, потому что нет более неудачливого теннисиста, чем британец. Это, конечно, большое счастье – играть в финалах турнира Большого шлема, но в Австралии он все пять раз терпел поражение. Без Джоковича его шансы резко возрастают, – цитирует Чеснокова «Russia Today». 

Напомним, что во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Джокович проиграл Денису Истомину со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Матч продолжался почти пять часов. 

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