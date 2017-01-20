Анжелик Кербер: Я хорошо себя чувствовала с первого розыгрыша

Анжелик Кербер Источник: Reuters

Первая ракетка мира Анжелик Кербер оценила свою игру в матче третьего круга Australian Open c Кристиной Плишковой из Чехии (6:0, 6:4).

«Сегодня игра складывалась лучше, – приводит слова Кербер официальный сайт Australian Open. – Я хорошо себя чувствовала с первого розыгрыша. Всегда непросто играть с соперниками, которые хорошо подают и возвращают много мячей назад. Ты должен много двигаться и бегать за мячами. Но я довольна своей игрой. Здорово, что я одержала еще одну победу и вышла в четвертый круг», – сказала 29-летня немецкая теннисистка.

Следующей соперницей Кербер станет американка Коко Вандевеге, которая выбила из борьбы Эжени Бушар из Канады.

«Думаю, матч будет чем-то похож на сегодняшний. Коко – непростой соперник. Она хорошо играла сегодня. Я знаю, что она также здорово подает. Мне придется много двигаться, принимать много мячей, но при этом быть агрессивной», – добавила Кербер.

Напомним, Кербер является действующей победительницей Australian Open.