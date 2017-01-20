Нобель Арустамян: Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином»

Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем твиттере, что вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к тому, чтобы подписать соглашение с казанским «Рубином».

«Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином». Стороны ведут переговоры. Вероятно, игрок переедет в Казань летом, по окончанию сезона. Ближайшие полгода, до конца сезона, Беленов скорее всего проведет в «Урале», - написал Арустамян.

Беленов отыграл все 17 матчей за «Анжи» в нынешнем сезоне чемпионата России, пропустив 18 мячей.

Напомним, в конце декабря «Анжи» объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря клуб покинул главный тренер Павел Врба.

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