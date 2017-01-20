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Бывший президент «Интера»: Возможно, клуб рассчитывает приобрести Месси в будущем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти прокомментировал информацию о возможном переходе в стан итальянского клуба форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Никогда не слышал ничего подобного. Возможно, «Интер» рассчитывает приобрести Месси в будущем, но руководители клуба никогда не говорили мне об этом», – сказал Моратти, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит своему воспитаннику контракт до конца карьеры и сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси

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