Георгий Джикия: Я готов: что скажут в «Спартаке», то и буду делать

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о впечатлениях от начала сбора красно-белых.

«С первого дня ждал работы. Все прекрасно знают, что поздно начали. Втягиваться времени нет. Нужно каждый день работать и что-то усваивать.

Для себя отметил, что требуют в «Спартаке». Игра чуть быстрее, но это объяснимо. Так, в целом, правила футбола знаю.

Никакого комплекса из-за более опытных партнеров нет. Я тоже в футбол играю не первый день. Я готов: что скажут – то и буду делать», – сказал Джикия в интервью пресс-службе «Спартака».

Напомним, 23-летний игрок обороны перешел в «Спартак» зимой из «Амкара».

Накануне «Спартак» приступил к тренировкам на первом сборе в ОАЭ.