Георгий Джикия: Я готов: что скажут в «Спартаке», то и буду делать
Защитник «Спартака»
Георгий Джикия рассказал о впечатлениях от начала сбора красно-белых.
«С первого дня ждал работы. Все прекрасно знают, что поздно начали. Втягиваться времени нет. Нужно каждый день работать и что-то усваивать.
Для себя отметил, что требуют в «Спартаке». Игра чуть быстрее, но это объяснимо. Так, в целом, правила футбола знаю.
Никакого комплекса из-за более опытных партнеров нет. Я тоже в футбол играю не первый день. Я готов: что скажут – то и буду делать», – сказал Джикия в интервью пресс-службе «Спартака».
Напомним, 23-летний игрок обороны перешел в «Спартак» зимой из «Амкара».
Накануне «Спартак» приступил к тренировкам на первом сборе в ОАЭ.
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