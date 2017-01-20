Бартель впервые в карьере вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема»
181-я ракетка мира
Мона Бартель одержала победу над Эшли Барти из Австралии (6:4, 3:6, 6:3) в
третьем круге Australian Open в Мельбурне.
26-летняя немецкая теннисистка впервые в карьере сыграет в 1/8 финала турнира серии «Большого шлема».
Отметим, что Бартель вышла в основную сетку Australian Open, выиграв три матча квалификационного турнира.
Соперником Бартель в четвертом раунде станет американка Винус Уильямс, посеянная под 13-м номером.
Победитель матча Бартель – Уильямс выйдет в четвертьфинале на победителя матча Анастасия Павлюченкова – Светлана Кузнецова.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого
шлема» Australian Open
Призовой фонд 16 503 692
доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Барти Э. (Австралия) - Бартель М. (Германия) - 4:6, 6:3, 3:6
Место и дата
20 января 11:00, , Онлайн-трансляция