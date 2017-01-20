Сальваторе Боккетти: Если «Спартак» выиграет чемпионат, готов дойти до Италии пешком

Футболист «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, что если красно-белые выиграют чемпионат России, он готов пешком дойти до Италии.

- На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком!

Мне очень приятно работать с Массимо, он очень хороший тренер и очень хороший человек.Я не могу ответить конкретно на вопрос, что изменилось в «Спартаке» с приходом Массимо, но мы видим, что команда лидирует в чемпионате с отрывом от ближайшего преследователя в пять очков. Последние 15 лет такого не было. Наверное, каждый из футболистов изменил что-то в себе и в своей игре, все вместе мы выросли как игроки и как команда, мы стали больше доверять друг другу, - сказал Боккетти.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионата России с 40 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на пять очков. ЦСКА замыкает тройку с 32 баллами.

Ранее появилась новость, что красно-белые объявили о том, что защитник Сальваторе Боккетти продлил контракт с клубом. Новое соглашение с игроком рассчитано на три года — до 30 июня 2020 года. Предыдущий контракт футболиста завершался в конце нынешнего сезона. С 2013 года Боккетти сыграл за «Спартак» 71 матч.