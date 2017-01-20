«Ливерпуль» ведет переговоры о трансфере Джо Харта
Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом заинтересован в услугах голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, который выступает на правах аренды за итальянский «Торино».
Как сообщает Tuttosport, «красные» начали вести переговоры с руководством «горожан» и предлагают за игрока сборной Англии 15 млн евро. Когда именно может состоится сделка источник не уточняет.
Напомним, Харт покинул чемпионат Англии минувшим летом, став игроком «Торино» из-за натянутых отношений с наставником «Сити» Хосепом Гвардиолой.
В нынешнем сезоне 29-летний голкипер провел во всех турнирах за 20 матчей, пропустил 25 голов и в пяти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает англичанина в 15 млн евро, а его контракт с «Сити» истекает летом этого года.
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