Иньеста получил мышечную травму в матче с «Реал Сосьедад»
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста был заменен в перерыве матча ¼ финала
Кубка Испании с «Реал Сосьедад» (1:0) из-за травмы.
По данным Marca, 32-летний испанец не смог продолжить игру из-за повреждения камбаловидной мышцы на левой ноге.
На второй тайм главный тренер каталонцев Луис Энрике выпустил португальца Андре Гомеша.
Напомним, 14 января Иньеста остался в запасе «Барселоны» в матче 18-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (5:0).
Единственный гол в матче на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне забил форвард Неймар, реализовавший пенальти.
Ответный матч пройдет 26 января на «Камп Ноу».
Матч
Реал Сосьедад - Барселона - 0:1 (0:1)
Голы
Неймар 21 (0:1 - пен.).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Элустондо, Навас, Ойарсабаль, Прието (Каналес, 76), Ильярраменди, Сурутуса, Виллиан (Конча, 80), Вела (Хуанми, 72)
Барселона: Силлессен, Динь, Пике, Умтити, Роберто, Иньеста (Гомеш, 46), Бускетс, Ракитич (Суарес Д., 69), Неймар, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Ильярраменди, 90 - Месси, 43; Неймар, 64
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
19 января 23:15, Аноэта, Онлайн-трансляция