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Иньеста получил мышечную травму в матче с «Реал Сосьедад»

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Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста был заменен в перерыве матча ¼ финала Кубка Испании с «Реал Сосьедад» (1:0) из-за травмы.

По данным Marca, 32-летний испанец не смог продолжить игру из-за повреждения камбаловидной мышцы на левой ноге.

На второй тайм главный тренер каталонцев Луис Энрике выпустил португальца Андре Гомеша.

Напомним, 14 января Иньеста остался в запасе «Барселоны» в матче 18-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (5:0).

Единственный гол в матче на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне забил форвард Неймар, реализовавший пенальти.

Ответный матч пройдет 26 января на «Камп Ноу».

Матч

Реал Сосьедад - Барселона - 0:1 (0:1)

Голы

Неймар 21 (0:1 - пен.).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Элустондо, Навас, Ойарсабаль, Прието (Каналес, 76), Ильярраменди, Сурутуса, Виллиан (Конча, 80), Вела (Хуанми, 72)

Барселона: Силлессен, Динь, Пике, Умтити, Роберто, Иньеста (Гомеш, 46), Бускетс, Ракитич (Суарес Д., 69), Неймар, Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Ильярраменди, 90 - Месси, 43; Неймар, 64

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

19 января 23:15, Аноэта, Онлайн-трансляция

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