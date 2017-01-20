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Павел Бучневич: Нэш – «старшак» в нашем звене, всегда поддерживает меня

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) высказался о своих партнерах по звену – Рике Нэше и Мике Зибанежаде.

«С Микой я уже играл, хорошо его понимаю, он подсказывает мне в каких-то вещах. Он понимает меня на ломаном английском, а я понимаю его. Если не понимаю с первого раза, то он еще раз объяснит, поддержит. Рик у нас, можно сказать, «старшак» в звене (смеется). Тоже очень добрый парень, всегда поддерживает меня.

Поначалу мне было тяжело, особенно первый месяц. Я вообще не понимал английский язык, только какие-то хоккейные вещи. Честно говоря, в раздевалке было тяжело. Сейчас стало попроще, ребята стали помедленнее разговаривать, начал понимать шутки в команде», – приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.

Напомним, в 14 матчах в НХЛ 21-летний российский нападающий набрал 14 (6+8) очков.

Матч

Торонто - Рейнджерс - 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы:

Скджей (Зукарелло, Крейдер), 6:42 (0:1). Бозак (ван Римсдайк, Марнер), 10:16 (1:1). Бучневич (Нэш, Скджей), 14:44 (1:2). Миллер (Хэйс, Кленденинг), 29:02 (1:3). Хаймэн 36:02 (2:3 - мен.). Грабнер (Холден, Хэйс), 54:57 (2:4 - мен.). Грабнер 57:03 (2:5 - п.в.).

Место и дата

20 января 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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