Павел Бучневич: Нэш – «старшак» в нашем звене, всегда поддерживает меня

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) высказался о своих партнерах по звену – Рике Нэше и Мике Зибанежаде.

«С Микой я уже играл, хорошо его понимаю, он подсказывает мне в каких-то вещах. Он понимает меня на ломаном английском, а я понимаю его. Если не понимаю с первого раза, то он еще раз объяснит, поддержит. Рик у нас, можно сказать, «старшак» в звене (смеется). Тоже очень добрый парень, всегда поддерживает меня.

Поначалу мне было тяжело, особенно первый месяц. Я вообще не понимал английский язык, только какие-то хоккейные вещи. Честно говоря, в раздевалке было тяжело. Сейчас стало попроще, ребята стали помедленнее разговаривать, начал понимать шутки в команде», – приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.

Напомним, в 14 матчах в НХЛ 21-летний российский нападающий набрал 14 (6+8) очков.