Павел Колобков: Не знаю, чего ждать от нового фильма с участием Родченкова

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не знает, чего ждать от нового фильма с участием Григория Родченкова.

- Я не знаю, чего ждать от Родченкова, от него много чего можно ждать. Его (фильм), насколько я знаю, должны сегодня в одном кинотеатре (в Парк-Сити) показать. Ну, вот (Родченков) подался теперь в кинематографисты. Может, скоро в писатели пойдет, или актером станет. А может и театральную карьеру начнет, театральную постановку сделает. Кто его знает (смеется). Это его право, разносторонний человек с большим творческим потенциалом, - сказал Колобков в интервью «Р-Спорт».

Документальный фильм «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля, в создании которого принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, будет впервые показан публике 20 января. Кроме этого, фильм поборется за призы кинофестиваля Sundance («Сандэнс»), который пройдет с 19 по 29 января 2017 года в американском Парк-Сити.

Напомним, на показаниях Григория Родченкова были основаны многие тезисы доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном. По утверждению Родченкова, в России к домашней Олимпиаде-2014 была создана государственная система по внедрению допинга в спорт. А на самих Играх в Сочи многие допинг-пробы российских олимпийцев были подменены.