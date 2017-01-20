Нисикори пробился в 1/8 финала Australian Open
Пятая ракетка мира
Кеи Нисикори вышел в четвертый круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open в
Мельбурне.
В третьем круге 27-летний японец нанес поражение Лукашу Лацко из Словакии, который занимает 122-е место в мировом рейтинге. Все три сета завершились с одинаковым счетом 6:4. Отметим, что 29-летний Лацко сделал 12 эйсов против пяти у его соперника.
В 1/8 финала Нисикори сыграет с победителем матча Томаш Бердых (Чехия, 10) – Роджер Федерер (Швейцария, 17).
Добавим, что лучшим результатом Нисикори в Мельбурне был выход в четвертьфинал в 2012, 2015 и 2016 годах.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Лацко Л. (Словакия) - Нисикори К. (Япония) - 4:6, 4:6, 4:6
Место и дата
20 января 11:00, , Онлайн-трансляция