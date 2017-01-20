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Нисикори пробился в 1/8 финала Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кеи Нисикори
Кеи НисикориИсточник: Reuters

Пятая ракетка мира Кеи Нисикори вышел в четвертый круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

В третьем круге 27-летний японец нанес поражение Лукашу Лацко из Словакии, который занимает 122-е место в мировом рейтинге. Все три сета завершились с одинаковым счетом 6:4. Отметим, что 29-летний Лацко сделал 12 эйсов против пяти у его соперника.

В 1/8 финала Нисикори сыграет с победителем матча Томаш Бердых (Чехия, 10) – Роджер Федерер (Швейцария, 17).

Добавим, что лучшим результатом Нисикори в Мельбурне был выход в четвертьфинал в 2012, 2015 и 2016 годах.

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг

Матч

Лацко Л. (Словакия) - Нисикори К. (Япония) - 4:6, 4:6, 4:6

Место и дата

20 января 11:00, , Онлайн-трансляция

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