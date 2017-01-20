Ален Виньо: Мне бы хотелось, чтобы Бучневич больше бросал по воротам

Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо после матча регулярного чемпионата с «Торонто» (5:2) оценил игру звена Рик Нэш – Мика Зибанежад – Павел Бучневич.

«В атаке они действуют отлично, даже в проигранном матче с «Далласом» мы увидели много интересного в их игре. Учитывая, что они впервые за два месяца, сыграли вместе, был сделан шаг в правильном направлении. Теперь я надеюсь, что тенденция продолжится не только в атаке, но и в обороне.

Бучневич великолепно видит лед и находит на нем своих партнеров по атаке. Мне бы хотелось, чтобы он больше бросал по воротам, когда у него есть такая возможность. Ему нужно пользоваться ситуацией и стараться бросать. Очевидно, Павлу нравится делать передачи, но иногда ему необходимо перестраиваться и действовать в роли снайпера.

Нет никаких сомнений, что уровень мастерства находится на высоком уровне. «Рейнджерс» получили отличного хоккеиста, которого теперь надо превратить в настоящего профессионала. Сейчас он проходит через процесс обучения и будет прибавлять по ходу карьеры», – приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ.

Напомним, Бучневич провел в нынешнем сезоне 14 матчей в НХЛ и набрал 14 (6+8) очков.