Ален Виньо: Мне бы хотелось, чтобы Бучневич больше бросал по воротам
Главный тренер «Рейнджерс»
Ален Виньо после матча регулярного чемпионата с «Торонто» (5:2) оценил игру
звена Рик Нэш – Мика Зибанежад – Павел Бучневич.
«В атаке они действуют отлично, даже в проигранном матче с «Далласом» мы увидели много интересного в их игре. Учитывая, что они впервые за два месяца, сыграли вместе, был сделан шаг в правильном направлении. Теперь я надеюсь, что тенденция продолжится не только в атаке, но и в обороне.
Бучневич великолепно видит лед и находит на нем своих партнеров по атаке. Мне бы хотелось, чтобы он больше бросал по воротам, когда у него есть такая возможность. Ему нужно пользоваться ситуацией и стараться бросать. Очевидно, Павлу нравится делать передачи, но иногда ему необходимо перестраиваться и действовать в роли снайпера.
Нет никаких сомнений, что уровень мастерства находится на высоком уровне. «Рейнджерс» получили отличного хоккеиста, которого теперь надо превратить в настоящего профессионала. Сейчас он проходит через процесс обучения и будет прибавлять по ходу карьеры», – приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ.
Напомним, Бучневич провел в нынешнем сезоне 14 матчей в НХЛ и набрал 14 (6+8) очков.
Матч
Торонто - Рейнджерс - 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Голы:
Скджей (Зукарелло, Крейдер), 6:42 (0:1). Бозак (ван Римсдайк, Марнер), 10:16 (1:1). Бучневич (Нэш, Скджей), 14:44 (1:2). Миллер (Хэйс, Кленденинг), 29:02 (1:3). Хаймэн 36:02 (2:3 - мен.). Грабнер (Холден, Хэйс), 54:57 (2:4 - мен.). Грабнер 57:03 (2:5 - п.в.).
Место и дата
20 января 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция