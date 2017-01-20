Торторелла предложил Леброну Джеймсу выйти на лед

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла обратился в программе 92.3 The Fan in Cleveland к баскетболисту «Кливленда» Леброну Джеймсу и предложил ему стать хоккеистом.

«Он не сможет кататься, – ответил Торторелла, когда его спросили о том, возможно ли Джеймса увидеть на льду. – Он ужасно большой.

А вообще я бросаю ему вызов. Передайте ему, чтобы он приезжал к нам и покатался с командой. Я хочу это увидеть».

Отметим, что Nationwide Arena, где играет «Коламбус» находится в двух с половиной часах езды от Quicken Loans Arena, домашней арены «Кливленд Кавальерс» и фарм-клуба «жакетов» – «Кливленд Монстерс».

Добавим, что рост Джеймса составляет 2,03 метра, а вес – 113 кг.