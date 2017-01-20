Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис- : -Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» и ЦСКА сделали «Спортингу» предложение по полузащитнику Сезару

Комментарии

Два российских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Спортинга» Бруно Сезару, сообщает ZeroZero.

28-летний футболист попал в сферу интересов ЦСКА и «Спартака». По информации источника, российские клубы уже сделали конкретные предложения португальской команде. Самому футболисту в России были предложены более выгодные финансовые условия. 

Бразилец в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Португалии и забил один мяч. Ранее он играл за такие команды, как «Бенфика», «Аль-Ахли» и «Палмейрас», «Коринтианс». За сборную Бразилии Сезар провел два матча в 2011 году. 

«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Куртуа намерен стать игроком мадридского «Реала»Голкипер «Челси» Тибо Куртуа решил вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает радиостанция Cadena Cope.«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Монако» Бернарду СилвуПолузащитник «Монако» Бернарду Силва заинтересовал «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.Защитник «Арсенала» Горбатюк отправится с «Томью» на первый сборСпортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что на первый сбор команды отправится защитник тульского «Арсенала» Александр Горбатюк.«Ницца» и «Бордо» контактировали с агентом МаурисиоБразильский полузащитник «Зенита» Маурисиу может переехать в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание Footmercato.Поделят ли «Спартак» и ЦСКА Сезара? Обзор трансферных слуховПоделят ли «Спартак» и ЦСКА Сезара? Обзор трансферных слухов«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Ливерпуль» ведет переговоры о трансфере Джо Харта«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛСальваторе Боккетти: Если «Спартак» выиграет чемпионат, готов дойти до Италии пешкомФутболист «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал, что если красно-белые выиграют чемпионат России, он готов пешком дойти до Италии.Георгий Джикия: Я готов: что скажут в «Спартаке», то и буду делатьЗащитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о впечатлениях от начала сбора красно-белых.Бывший президент «Интера»: Возможно, клуб рассчитывает приобрести Месси в будущемБывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти прокомментировал информацию о возможном переходе в стан итальянского клуба форварда «Барселоны» Лионеля Месси.Нобель Арустамян: Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином»Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем твиттере, что вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к тому, чтобы подписать соглашение с казанским «Рубином».ЦСКА вернет своего воспитанника из «Тосно» по окончании текущего сезонаПолузащитник московского ЦСКА Александр Макаров, выступающий на правах аренды в ФНЛ за «Тосно», вернется по окончании сезона в столичный клуб. Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Зоран Тошич: Борьба за первое место развернется между тремя клубами – «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКАПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказал свое мнение по поводу того, какие команды будут бороться за победу в чемпионате России.Александр Самедов: Если честно, уже толком не помню дорогу в ТарасовкуПолузащитник Александр Самедов, вернувшийся в московский «Спартак» из «Локомотива», объяснил, почему вновь стал игроком красно-белых, а также поведал, что уже не помнит дорогу на тренировочную базу родной команды.Александр Самедов: Меня убивает: «А как ты пойдешь в «Спартак», там же Промес справа!»Полузащитник Александр Самедов, вернувшийся в московский «Спартак» из «Локомотива», порассуждал на тему возможной конкуренции с лидером красно-белых Квинси Промесом.Иван Ракитич: Конечно, я волнуюсь, мне всегда хочется игратьПолузащитник Иван Ракитич рассказал о своих планах на будущее, а также прокомментировал свое положение в каталонском клубе.Юрченко останется в «Анжи» до конца сезонаВратарь «Анжи» Давид Юрченко принял решение остаться в махачкалинском клубе.«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Пьер-Эмерик Обамеянг: За «Баварию» я не буду выступать никогда в жизниФорвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, который неоднократно заявлял о желании выступать в мадридском «Реале», рассказал о своих планах на будущее.Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Трансфер Деулофеу в «Милан» находится под вопросом«Милан» и «Эвертон» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Херарда Деулофеу.
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Локомотив» (Ташкент). Онлайн
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Биатлон
Подчуфарова пропустит масс-старт в Антерсельве
Футбол
«Лион» объявил о трансфере Депая (фото)
Хоккей
Линус Умарк пропустит матч Звезд КХЛ
Хоккей
Сергей Федоров: У меня стало меньше обязанностей, поэтому больше времени провожу с командой
Футбол
Никита Симонян: Мутко и Черчесов поддержали кандидатуру Бушманова на пост главного тренера «молодежки»
Лыжный спорт
Отстраненным лыжникам разрешили тренироваться в составе сборной России
Футбол
«Ницца» и «Бордо» контактировали с агентом Маурисио
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сделали «Спортингу» предложение по полузащитнику Сезару
все новости
Спортинг
Спортингкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Бруно Сезар
Бруно Сезарвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы