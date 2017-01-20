«Спартак» и ЦСКА сделали «Спортингу» предложение по полузащитнику Сезару

Два российских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Спортинга» Бруно Сезару, сообщает ZeroZero.

28-летний футболист попал в сферу интересов ЦСКА и «Спартака». По информации источника, российские клубы уже сделали конкретные предложения португальской команде. Самому футболисту в России были предложены более выгодные финансовые условия.

Бразилец в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Португалии и забил один мяч. Ранее он играл за такие команды, как «Бенфика», «Аль-Ахли» и «Палмейрас», «Коринтианс». За сборную Бразилии Сезар провел два матча в 2011 году.

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