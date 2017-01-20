«Ницца» и «Бордо» контактировали с агентом Маурисио

Бразильский полузащитник «Зенита» Маурисио может переехать в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, на игрока питерской команды претендуют два представителя Лиги 1: «Ницца» и «Бордо». Отмечается, что представители французских клубов уже контактировали с агентом 28-летнего футболиста, чтобы узнать о возможности приобретения полузащитника в зимнее трансферное окно.

Также сообщается, что интерес со стороны вышеуказанных команд связан с отъездом нескольких футболистов на Кубок Африки. В связи с этим клубы рассматривают вариант с арендным соглашением.

В нынешнем сезоне Маурисио провел во всех турнирах 16 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 4 млн евро, а его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2019 года.

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