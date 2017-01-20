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Олег Шатов: Думаю, многие уже забыли про футболиста Шатова. Но мы вернемся, повоюем еще

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о своем состоянии после восстановления от травмы, из-за которой он не играл с ноября 2016 года. 

- Для меня это щепетильная тема. Неприятно проводить остатки первого круга с повреждением, которое не совсем серьезное, но не давало играть. Слава богу, что решился на операцию, сделал ее. Как восстанавливался? Много трудился, в отпуске тренировался, со мной летал физиотерапевт. Хорошо, что все закончилось. Сейчас я чувствую себя отлично. Хочу вернуть те кондиции, которые были. Думаю, многие уже забыли про футболиста Шатова. Как говорится, все хорошее быстро забывается. Но ничего, мы вернемся, повоюем еще, - сказал Шатов в интервью клубному телеканалу «Зенита».

Напомним, Шатов провел последний официальный матч 20 ноября, когда «Зенит» нанес поражение «Крыльям Советов» (3:1). Тогда полузащитник отыграл 18 минут. После этого 26-летний футболист перенес в Хельсинки операцию на колене и пропустил оставшиеся игры команды в 2016 году.

В сезоне 2016/2017 полузащитник сыграл за «Зенит» десять матчей в чемпионате России и забил один гол. Также на счету Шатова по одному забитому мячу в Кубке России и Лиге Европы.

Олег Шатов: У нас большая мотивация догнать «Спартак», пять очков – некритическое отставание

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