Арсен Венгер: Мне не нужен Пайе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что его не интересует полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе, который намерен покинуть «молотобойцев».

«Мне не нужен Пайе, потому что у нас много созидающих игроков. Конечно, я высоко его оцениваю, но это не та позиция, на которую мы ищем усиление.

У нас много игроков атаки, которые могут выходить на его позиции. Уровень игрока, безусловно, важен, но нужно учитывать и необходимость в нем. А у нас ее нет», – приводит Sky Sports слова Венгера.

Напомним, Пайе требует, чтобы «Вест Хэм» продал его в «Марсель», где он выступал раньше. В противном случае 29-летний француз готов порвать себе крестообразные связки.