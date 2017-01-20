Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар- : -ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака- : -УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис- : -Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Арсенала» Горбатюк отправится с «Томью» на первый сбор

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что на первый сбор команды отправится защитник тульского «Арсенала» Александр Горбатюк.

Как сообщает источник, из потенциальных новичков «Томи» только Горбатюк отправится в Турцию за счет клуба — проживание остальных оплатят агенты, с которыми сейчас согласовываются данные вопросы. 

В текущем сезоне Горбатюк провел 16 матчей за «Арсенал» в РФПЛ.  Ранее стало известно, что тульский клуб выставил защитника на трансфер. 

«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Куртуа намерен стать игроком мадридского «Реала»Голкипер «Челси» Тибо Куртуа решил вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает радиостанция Cadena Cope.«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Монако» Бернарду СилвуПолузащитник «Монако» Бернарду Силва заинтересовал «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.«Ницца» и «Бордо» контактировали с агентом МаурисиоБразильский полузащитник «Зенита» Маурисиу может переехать в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание Footmercato.«Спартак» и ЦСКА сделали «Спортингу» предложение по полузащитнику СезаруДва российских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Спортинга» Бруно Сезару, сообщает ZeroZero.Поделят ли «Спартак» и ЦСКА Сезара? Обзор трансферных слуховПоделят ли «Спартак» и ЦСКА Сезара? Обзор трансферных слухов«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Ливерпуль» ведет переговоры о трансфере Джо Харта«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛБывший президент «Интера»: Возможно, клуб рассчитывает приобрести Месси в будущемБывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти прокомментировал информацию о возможном переходе в стан итальянского клуба форварда «Барселоны» Лионеля Месси.Нобель Арустамян: Беленов близок к подписанию контракта с «Рубином»Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил в своем твиттере, что вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к тому, чтобы подписать соглашение с казанским «Рубином».ЦСКА вернет своего воспитанника из «Тосно» по окончании текущего сезонаПолузащитник московского ЦСКА Александр Макаров, выступающий на правах аренды в ФНЛ за «Тосно», вернется по окончании сезона в столичный клуб. Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.Иван Ракитич: Конечно, я волнуюсь, мне всегда хочется игратьПолузащитник Иван Ракитич рассказал о своих планах на будущее, а также прокомментировал свое положение в каталонском клубе.РФС обязал «Томь» рассчитаться с игроками и запретил регистрировать новых футболистовВ Доме футбола состоялись заседания Палаты по разрешению споров РФС, сообщает официальный сайт организации.Юрченко останется в «Анжи» до конца сезонаВратарь «Анжи» Давид Юрченко принял решение остаться в махачкалинском клубе.«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Пьер-Эмерик Обамеянг: За «Баварию» я не буду выступать никогда в жизниФорвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, который неоднократно заявлял о желании выступать в мадридском «Реале», рассказал о своих планах на будущее.Трансфер Деулофеу в «Милан» находится под вопросом«Милан» и «Эвертон» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Херарда Деулофеу.Манчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииМанчестер ждет. Почему Роналду может вернуться в чемпионат АнглииСегодня СМИ сообщили о скорой продаже нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Андрей Червиченко: Молло быстро и качественно впишется в «Зенит»Андрей Червиченко: Молло быстро и качественно впишется в «Зенит»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ряд трансферов немосковских клубов РФПЛ.«Ювентус» и миланский «Интер» поборются за ВерраттиПолузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.«Манчестер Юнайтед» предложил за Гризманна 86 млн фунтовФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.Тьерри Анри: Возможно, Алексис Санчес присоединится к своему другу Видалю в «Баварии»Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри поделился информацией о возможном переходе в «Баварию» форварда «канониров» Алексиса Санчеса.
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Локомотив» (Ташкент). Онлайн
Ралли
Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!
Биатлон
Подчуфарова пропустит масс-старт в Антерсельве
Футбол
«Лион» объявил о трансфере Депая (фото)
Хоккей
Линус Умарк пропустит матч Звезд КХЛ
Хоккей
Сергей Федоров: У меня стало меньше обязанностей, поэтому больше времени провожу с командой
Футбол
Никита Симонян: Мутко и Черчесов поддержали кандидатуру Бушманова на пост главного тренера «молодежки»
Лыжный спорт
Отстраненным лыжникам разрешили тренироваться в составе сборной России
Футбол
«Ницца» и «Бордо» контактировали с агентом Маурисио
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сделали «Спортингу» предложение по полузащитнику Сезару
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Томь
Томькалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы