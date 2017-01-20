Защитник «Арсенала» Горбатюк отправится с «Томью» на первый сбор
Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что на первый сбор команды отправится защитник тульского «Арсенала» Александр Горбатюк.
Как сообщает источник, из потенциальных новичков «Томи» только Горбатюк отправится в Турцию за счет клуба — проживание остальных оплатят агенты, с которыми сейчас согласовываются данные вопросы.
В текущем сезоне Горбатюк провел 16 матчей за «Арсенал» в РФПЛ. Ранее стало известно, что тульский клуб выставил защитника на трансфер.
«Краснодар» подпишет шведского хавбека? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически