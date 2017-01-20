Россиянин Трегубов выиграл бронзу на Кубке мира
В швейцарском городе Санкт-Морице проходит пятый этап Кубка мира по бобслею и скелетону.
Сегодня, 20 января, российский скелетонист Никита Трегубов стал бронзовым призером соревнований.
Победу одержал представитель Латвии Мартинс Дукурс, а на втором месте расположился Сунбин Юн из Южной Кореи.
Кубок мира
Пятый этап
Мужчины
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 2.15,10
2. Сунбин Юн (Южная Корея) – 2.15,13
3. Никита Трегубов (Россия) – 2.15,65
4. Александр Третьяков (Россия) – 2.15,78
...17. Евгений Рукосуев (Россия) – 2.18,02
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