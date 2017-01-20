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Отстраненным лыжникам разрешили тренироваться в составе сборной России

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила временно отстраненным лыжникам проводить тренировки в составе сборной России.

«Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уведомила Федерацию лыжных гонок России о дате и времени слушаний временно отстраненных лыжников М. Вылегжанина и А. Петухова. Слушания состоятся 24 января 2017 года в режиме видеоконференции. Также FIS сообщила временно отстранённым спортсменам о возможности проведения тренировок в составе спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам. О своём окончательном решении по ранее заслушанным лыжникам А. Легкове и Е. Белове, а также представившим дополнительные объяснения спортсменкам Е. Шаповаловой и Ю. Ивановой Международная федерация лыжных видов спорта ФЛГР пока не проинформировала», - говорится в заявлении пресс-службы Федерации лыжных гонок России.

Напомним, FIS на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на ОИ-2014 в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.   

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