«Зенит» – «Локомотив» (Ташкент). Кержаков, Цаллагов и Молло выйдут в стартовом составе
Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом команды на товарищеский матч с ташкентским «Локомотивом».
С первых минут на поле выйдут следующие игроки: М. Кержаков, Зуйков, Йованович, Кришито (К), Жирков, Эрнани, Цаллагов, Жулиано, Шатов, Молло, Джорджевич.
Запасные: Лодыгин, Лунев, Бабурин, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Маурисио, Кокорин, Данни, А. Кержаков, Нету, Юсупов, Могилевец, Смольников, Гарсия, Дзюба, Чернов, Мак, Мусаев, Лесовой.
Напомним, матч пройдет в Дубае и начнется в 16:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Для подопечных Мирчи Луческу это последняя игра на первом сборе.
Матч
Состав
Зенит: Кержаков М., Йованович, Кришито, Зуйков, Цаллагов, Эрнани, Молло, Жирков, Жулиано, Шатов, Джорджевич
Место и дата
20 января 16:00, Джебаль-Али, Текстовая трансляция