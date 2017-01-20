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«Зенит» – «Локомотив» (Ташкент). Кержаков, Цаллагов и Молло выйдут в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом команды на товарищеский матч с ташкентским «Локомотивом».

С первых минут на поле выйдут следующие игроки: М. Кержаков, Зуйков, Йованович, Кришито (К), Жирков, Эрнани, Цаллагов, Жулиано, Шатов, Молло, Джорджевич.

Запасные: Лодыгин, Лунев, Бабурин, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Маурисио, Кокорин, Данни, А. Кержаков, Нету, Юсупов, Могилевец, Смольников, Гарсия, Дзюба, Чернов, Мак, Мусаев, Лесовой. 

Напомним, матч пройдет в Дубае и начнется в 16:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Для подопечных Мирчи Луческу это последняя игра на первом сборе.

Матч

Зенит - Локомотив Тш

Состав

Зенит: Кержаков М., Йованович, Кришито, Зуйков, Цаллагов, Эрнани, Молло, Жирков, Жулиано, Шатов, Джорджевич

Место и дата

20 января 16:00, Джебаль-Али, Текстовая трансляция

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